الرميحي: كلمة ملك البحرين تعكس حبنا للسعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشار وزير الإعلام البحريني علي الرميحي إلى كلمة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والتي أكد فيها أن «الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد على الشقيقة الكبرى السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأننا معها في السراء والضراء،». وأشار أنها كلمة قائد حكيم تترجم حب مشاعر كل بحريني وعربي للمملكة.

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