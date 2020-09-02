شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية سعودية تحسن كفاءة الصادرات اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح بن شباب السلمي، مذكرة تعاون مشترك بهدف تعزيز الصادرات وتحسين كفاءة بيئة التصدير في اليمن، وتحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والمدير العام للدراسات والمشاريع في البرنامج المهندس حسن العطاس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية سعودية تحسن كفاءة الصادرات اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.