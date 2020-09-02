50 من معيلات الأيتام يطلقن مشاريعهن باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد 50 معيلة من أمهات الأيتام بمحافظة مأرب اليمنية لإطلاق مشاريعهن الخاصة، بعد إنهاء الدورات التدريبية التي دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس. وتتنوع الدورات التدريبية في مجالات متعددة ومهارات حرفية مختلفة بهدف تمليك المتدربات وسائل الإنتاج بعد التدريب لإطلاق مشاريعهن الخاصة، وذلك لمدة عامل كامل. وأشاد وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة المستمرة ودعمه السخي للشعب اليمني في جميع المجالات، مقدما خالص الشكر للمملكة على وقوفها ومساندتها اليمن في أحلك الظروف التي يمر بها.

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