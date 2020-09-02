شكرا لقرائتكم خبر التسرب يبدأ في صافر.. واليمن يحذر من كارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة اليمنية تحذيراتها من الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار خزان صافر النفطي، بعد نشر صور تكشف عن بدء تسرب الماء لداخل الخزان، محملة ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عبر تويتر أن الصور الجديدة التي تظهر تسرب المياه إلى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة بعد معالجات موقتة قامت بها الميليشيات الحوثية في منطقة التسرب «تنذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية».

وأضاف «الكارثة لن تقتصر آثارها على اليمن، بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر»، مطالبا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر، وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على ميليشيات الحوثي.

وكشفت الناشطة الحقوقية، هدى الصراري، عن بدء تسرب المياه الى خزان النفط «صافر»، وأرفقت صورا تظهر بدء تسرب المياه بدأ هيكله في التآكل.

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على صعيد آخر، شهدت مدينة دمت الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أول احتجاجات ضد الميليشيات بسبب عمليات نهب ومصادرة، ومنع تداول العملة الجديدة، وواجه الانقلابيون الاحتجاجات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين.

وعم المدينة إضراب شامل للمحلات التجارية رفضا لسياسات الميليشيات وإجراءاتها التعسفية والتجويعية.

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