شكرا لقرائتكم خبر وزير الخارجية: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أمس على أن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى الدول كافة.

وقال خلال تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أمس، صدور موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها إلى الدول كافة.

وجاء بيان الهيئة العامة للطيران المدني في أعقاب تصريح وزير الخارجية ليؤكد على الموقف الثابت للمملكة تجاه القضية الفلسطينية. وأكد مراقبون أن 6 أسباب رئيسة تقف وراء الموافقة على فتح الأجواء السعودية أمام الطائرات القادمة والمغادرة للإمارات، على رأسها أن ذلك جاء استجابة لمطالب الأشقاء في الإمارات، والتزاما بالاتفاقات الدولية التي وقعتها المملكة في هذا الصدد.

لماذا فتحت المملكة مجالها الجوي؟