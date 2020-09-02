شكرا لقرائتكم الخارجية الأميركية: لا نريد أن يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس للعربية، مساء الأربعاء، إن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية.

وأضافت أورتاغوس أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل كالمعتاد مع لبنان، في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام بإصلاحات بطريقة شفافة.

وأردفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن أميركا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان، وأنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.