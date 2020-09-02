شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: تنسيقية شباب الأحزاب تؤهل الشباب لقيادة الدولة ولن يؤثر فيها كلام أصحاب أكشاك الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود بدر، أن أى كيان سياسى ناجح ينشأ ويكون له تأثير حقيقى فى الشارع يكون له أعداء، لافتا إلى أن النوع الأول من العداء يكون بهدف معاداة النجاح ورفضه ومحاولة هدمه، كما يحدث مع المشروعات الكبيرة فى الدولة لمجرد العداء للوطن والنجاح وأى إنجاز تحققه الدولة، مضيفا: "أما النوع الثانى من العداء فهو من يفشل فى الحصول على مقعد فى هذا المكان، حتى لو كان ذلك لأسباب موضوعية، فيقوم بمهاجمة هذا الكيان وإطلاق الأكاذيب والشائعات حوله".

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وأوضح بدر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن ثورة 30 يونيو جمعت كل المصريين إلا أن البعض تعامل معها بمنطق "السبوبة" وتحقيق المكاسب الشخصية الضيقة وإلا سيقوم ترويج الأكاذيب والشائعات وادعاء المظلومية ومحاولة التشويه دون أى مبرر، واستطرد: "نفس منطق الإخوان يا نحكمكوا يا نقتلكوا، يتعاملون بمنطق يا أبقى معاكموا يا أفجر العمل اللى أنا مش موجود فيه".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مواجهة تلك المحاولات والسعى للقضاء عليها يتم عبر مزيد من التوعية ونشر الوعى لدى المواطنين وتعريفهم بأهداف تلك الكيانات وتأسيسها، ومحاسبة الكيان على ما يقدمه بالشارع، والنظر إلى أداء نواب المحافظين من تنسيقية شباب الأحزاب على الأرض، والـ3 نواب الذين يمثلون التنسيقية تحت قبة البرلمان، ومن يمثلونها داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: "من ينظر إلى كل ذلك سيجد أن تنسيقية شباب الأحزاب هى مشروع تأهيل كوادر شبابية حقيقية لقيادة الدولة المصرية ولن يؤثر فيها كلام من بعض المغرضين وتجار السياسة وأصحاب أكشاك الوطنية".