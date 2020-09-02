شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب الأحزاب": التنسيقية قبلة العمل السياسى وإنجازات الدولة سبب أكاذيب الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: خلال عامين هما عمر التنسيقية، اتبعنا طريقة العمل الجاد، وصولا لأن تكون التنسيقية قبلة العمل السياسى الجاد للعمل السياسى المصرى خلال الفترة الراهنة.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه كان هناك العديد من التحديات التي واجهتنا، ولم نتغلب عليها إلا من خلال عدد من الضوابط للدخول للتنسيقية والعمل داخل التنسيقية.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أهم تلك الضوابط ألا يتعدى الشاب السياسى 40 عاما، وأن يتقدم بورقة سياسات، وأى شخص لا ينطبق عليه الشروط كان يتم رفضه خلال الفترة الماضية ، موضحا أن المدعوة دعاء خليفة التي قالت إنها رفضت الانضمام لتنسيقية شباب الأحزاب فإن التنسيقية هي التي رفضت أن تقبل عضويتها لأنها تخطت سن الـ40 عاما بجانب أسباب أخرى.

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الراهنة، وهو ما يدفع الجماعات الإرهابية لزيادة الأكاذيب والشائعات ضد مصر.