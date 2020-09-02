تنسيقية الأحزاب تهنئ أحمد صبرى لاختياره رئيس لجنة الشباب بنقابة المهندسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المهندس أحمد صبري -عضو التنسيقية- بمناسبة اختياره رئيس لجنة الشباب على مستوى الجمهورية بنقابة المهندسين.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أطلقت نشرتها الدورية الأولى لمتابعة أخبار وأحداث وأنشطة التنسيقية، بالإضافة إلى جولات نواب المحافظين، كما كانت أطلقت في الذكرى الثانية لتأسيسيها، المنصة التي تضم صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني وأبلكشين التليفون المحمول.
فيما يواصل نواب المحافظين من أعضاء مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجولات الميدانية واللقاءات الشعبية، للوقوف على احتياجات المواطنين، والتأكد من تطبيق القانون، ورصد تقرير صادر عن تنسيقية شباب الأحزاب نشاط نواب المحافظين في خمس محافظات خلال الفترة الماضية.
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