شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينظم غدا ورشة عمل حول الإعلام و قضايا الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ورشة عمل تحت عنوان: "الإعلام وقضايا الأمن القومى"، غدا الخميس الموافق 3 سبتمبر، ومن المقرر أن يدير الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس .

تعد الورشة ضمن سلسلة من الورشات التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة التحديات التى تواجه الإعلام ولترتيب البيت الإعلامى .

أعد المجلس الأعلى للإعلام ورقة عمل تتضمن محاور النقاش ومن المنتظر أن تصدر توصيات حول قضايا الأمن القومى ووسائل تناولها فى وسائل الإعلام وإيجاد التوازن الضرورى بين حرية الإعلام والحفاظ على مصالح الدولة الوطنية.

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كما يعقد المجلس ندوة حول ضوابط الدراما الرمضانية فى المسلسلات والأعمال الدرامية وذلك يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، تشرف عليها الإعلامية عزة مصطفى، ويشارك فيها صناع الدراما والنقاد والفنانين، تتناول الندوة آراء ومقترحات حول مواصفات المسلسلات فى رمضان المقبل وتستعرض أهم الانتقادات التى صاحبتها فى السنوات السابقة ووسائل تلافيها وتقديم أعمال فنية تنال استحسان وقبول الرأى العام مثل مسلسل الاختيار الذى حقق أعلى معدلات المشاهدة.

ويطلق المجلس فى نفس الجلسة مبادرة "اعتز بفنك"، وتتناول عضو المجلس الإعلامية رانيا هاشم، شرح أهداف المبادرة والدعوة إلى تأكيد قيمة الفن التى تعلى شأن الأخلاق، وتحفز على عدم قبول أعمال تهدر قيمة الفن والمكانة الرفيعة التى يتمتع بها الفنانون فى المجتمع، باعتبارهم أذرع القوة الناعمة التى تحفظ الفنون الأصيلة وتمنع تدهورها.