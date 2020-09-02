عن عمر يناهز 88 سنة.. نجم الكوميديا المغربية عبد الجبار الوزير في ذمة الله

فقد الساحة الفنية المغربية، اليوم الأربعاء، الفنان المغربي القدير عبد الجبار الوزير، الذي وفاته المنية عن عمر يناهز 92 سنة.
ورحل عبد الجبار الوزير، بعد مسيرة دامت أزيد من 60 سنة، تنوعت أعماله فيها بين أعمال مسرحية والمسلسلات التلفزية والإذاعية.
وأمضى عبد الجبار الويزد آخر السنوات من عمره، في معاناة مع أمراض الشيخوخة.
ويعتبر عبد الجبار الوزير، أحد أبرز رموز الفن والكوميديا في مدينة مراكش والمغرب بأكمله، وقد كانت بدايته من ساحة جامع الفنا بمراكش، حيث تعلم فن الحكي وأصول التمثيل، قبل أن ينظم للعديد من الفرق المسرحية المحلية، ويشارك معها في مسرحيات عرضت داخل المغرب وخارجه.
ومن أهم الفرق التي انضم لها الراحل، فرقة الأمل والأطلس وفرقة الوفاء المراكشية.
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