اللجنة التأديبية “تصدر” عقوباتها في حق مجموعة من فرق البطولة الاحترافية

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت مجموعة من القرارات في حقفرق البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني.

وقضت اللجنة ذاتها بتوقيف عبد الصمد الوراد، مرافق فريق أولمبيك خريبكة مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 4000 درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بيوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات، فضلا عن تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق بيوسفية برشيد.

وغرمت اللجنة نفسها فريق مولودية وجدة مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق رجاء بني ملال، علاوة على تغريم فريق رجاء بني ملال مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة.

وأوقفت اللجنة ذاتها يوسف أكردوم الإدريسي، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي، لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك أسفي وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

وبالنسبة للبطولة الإحترافية القسم الوطني الثاني، أوقفت اللجنة سليمان الهنيم لاعب فريق وداد تمارة لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بجمعية سلا، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.