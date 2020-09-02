عاجل.. 1672 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و32 وفاة و1435 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 65453 حالة، منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، أي بمعدل إصابة تراكمي بلغ 180 صابة لكل 100 ألف نسمة.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن معدل الإصابة في الـ24 ساعة الماضية بلغ 4,6 لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة في 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 1216 حالة.

وتم تسجيل 1435 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 50357 متعاف.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.