جماهير الجيش الملكي تحتفل بالذكرى الـ62 لتأسيس الفريق- فيديو

بلال نوالي

في عز مرحلة الإخفاق التي وصفها البعض بسنوات العجاف للفريق العسكري، أظهر محبو النادي ولاء يؤكد مقدار العشق والارتباط، من خلال احتفالات داخل وخارج أرض الوطن، بمناسبة الذكرى الـ62 لتأسيس الفريق.

الاحتفالات، أجريت بأحد ملاعب القرب بالعاصمة الرباط، معقل جماهير الجيش الملكي، على غرار مدن ومناطق أخرى، حيث عرفت حضورا جماهيريا كثيفا، اختتمت من خلاله أيام الاحتفال بذكرى التأسيس، والتي كانت قد بدأت الأسبوع الماضي.