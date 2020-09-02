الرئيس الفرنسي يعانق ماجدة الرومي بعد رؤيتها الدمع في عينيه- صور

بعد لقائها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أمس الثلاثاء، نشرت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، اليوم الأربعاء، صورا من اللقاء الاستثنائي، الذي جمعها به.

وجمعت ماجدة الرومي، وايمانويل ماكرون لحظة عناق حار، خلال اللقاء، الذي تم في قصر الصنوبر في بيروت.

وحول اللقاء، نشرت الصفحة الرسمية لماجدة الرومي: “أراد الرئيس الفرنسي أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي تشديداً على رغبته ي إبراز وجه لبنان الفني الحضاري. وعبّر لها عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته”.

وأضاف المنشور نفسه: “بدورها أكدت له ماجدة أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته، وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر، والحجر”، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان، مشيرةً الى زيارته للسيدة فيروز، التي تلامس روح لبنان المنفى الجميل، الذي نحبّه.

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وعن لحظة العناق، جاء في المنشور ذاته: “الرئيس الفرنسي تأثر بكلام سيدة الكلمات، التي رأت الدمعة في عينيه فعانقها، وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني ليقول: ستكونون بخير” .

ونقلت مصادر إعلامية لبنانية أن النجمة ماجدة الرومي، حضرت إلى قصر الصنوبر، برفقة شقيقها، حاملة معها باقة ورد كبيرة.

وكان ماكرون قد التقى، مساء أول أمس الاثنين، الفنانة اللبنانية، فيروز، ووشحها بأعلى وسام تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته في نهاية اللقاء لوحة فنية عبارة عن مجسم خشب من الأرز، محفور عليه اسمه.