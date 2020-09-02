بوجدور.. كمين أمني يسقط شبكة مخصصة في تهجير البشر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، مساء أمس الثلاثاء، من إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بحي الوحدة بمدينة بوجدور، بتنسيق مع السلطات المحلية، حيث تم ضبطهما متلبسين بمحاولة تهجير خمسة مرشحين للهجرة غير المشروعة من بينهم قاصر، وذلك عبر المسالك البحرية في اتجاه سواحل جزر الكناري.

وأضاف المصدر أنه تم إيداع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما جرى إخضاع شريكه والمرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.