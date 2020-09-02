الاحتلال يعتقل فلسطينيا قرب سياج غزة ويزعم "إحباط عملية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، شابا فلسطينيًا قرب السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة المحاصر، وادعت العثور على حازم ناسف بحوزة الشاب، الذي اقتيد للاستجواب لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

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