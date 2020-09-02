الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 969 و1951 إصابة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,951 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 22,836، بعد تعافي 97,218 (95 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 121,023.
وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:16 من مساء اليوم، بلغ 21,842؛ علما بأن يوم أمس، الثلاثاء، شهد تشخيص 2,184 إصابة، بعد إجراء 27,915 فحوصات.
وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 969 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبيّنت المعطيات الرسمية أن معدل الإصابة بلغ 9.3% إذ يظهر فحص من بين كل 11 فحصا يتم إجراؤه للكشف عن الإصابة بكورونا، نتيجة موجبة.
وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصلت إلى 422، فيما ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 8 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 127 حالة.
ويرقد في المشافي 845 مريضًا بكورونا، بينهم 159 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 21,991 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.
يأتي ذلك وسط حالة من الترقب لقرارات متوقعة حول فرض مزيد من التقييدات قد تصل إلى حد الإغلاق الكلي أو الجزئي في "المدن الحمراء" التي تشمل أكثر من 20 سلطة محلية 70% منها عربية.
وشدد منسق شؤون كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور روني غمزو، مساء اليوم، الأربعاء، على أن الاجتماع المرتقب للمجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) الذي يعقد يوم غد، الخميس، سيفرض المزيد من القيود على المدن الحمراء والبرتقالية.
ورجحت القناة 12 الإسرائيلية أن يتم إدراج الناصرة على قائمة "المدن الحمراء" في ظل انتشار الفيروس في المدينة، علما بأن عدد الحالات النشطة في المدينة وصل إلى 246.
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