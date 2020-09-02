تسليم إخطارات بهدم مساكن بمسافر يطا واعتقال ناشط في العيسوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إخطارات بهدم خمسة مساكن في قرية بيرين بمسافر يطا، جنوب محافظة الخليل، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية، راتب جبور إن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات لهدم خمسة منازل تعود للمواطنين فايز امريزيق الفقير، وعمران يوسف برقان، ويوسف سعيد العنجوري، وجعفر القاضي، ويوسف العجلوني.
وأضاف ان سلطات الاحتلال أمهلتهم 96 ساعة قبل الشروع بعملية الهدم، مشيرا إلى أن هذه البيوت تؤوي عشرات العائلات وأطفالهم، وأن الاحتلال يستهدف التجمعات السكانية في مسافر يطا لإفراغ المواطنين منها.
وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم منزلين وبركسا في قرية جنبا شرق يطا، وغرفة زراعية وبئرا في منطقة وادي الأعور قرب منطقة الفحص جنوب الخليل.
الاحتلال يعتقل ناشطا إعلاميا من العيسوية
وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، ناشطا إعلاميا من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط الإعلامي، محمد قاروط ادكيدك من العيسوية، بعد أن داهمت منزله وفتشته، واستولت على معدات التصوير الخاصة به.
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