شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو» يدعو إلى نزع سلاح حزب الله الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى نزع سلاح حزب الله الإرهابي، مؤكداً أن استمرار الأمور في لبنان على ما هي عليه الآن أمر غير مقبول.

وقال "بومبيو"، في مؤتمر صحفي اليوم: إنّ العالم أجمع يرى الخطر المتمثّل في الأنظمة والتحكم التي يحتفظ بها حزب الله الإرهابي في الجنوب.

Advertisements

وأضاف أن الناس الذين هم جزء من ذلك أو الذين يتناغمون مع حزب الله الإرهابي يجب أن يعرفوا أن هذا ليس ما يريده الشعب اللبناني، وليس من متطلبات الوضع الأمني الإقليمي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه على ثقة بأن الولايات المتحدة وفرنسا ستعملان على الأرض لتلبية الحاجات الفورية المترتبة على انفجار بيروت الذي وقع قبل أسابيع أو في ما يتعلق بالتحديات الطويلة الأمد التي تواجه لبنان.

وأكد أن الولايات المتحدة على تواصل مستمر مع الفرنسيين بشأن الأوضاع في لبنان. وتابع قائلاً: إن العمل كالمعتاد في لبنان غير مقبول، وقد أكد الرئيس ماكرون الشيء نفسه، ويجب أن تكون هناك حكومة تقوم بإصلاحات كبيرة وتغيير حقيقي كما يطالب الشعب اللبناني