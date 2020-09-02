شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن استعدادها التعاون مع ألمانيا في قضية "نافالني" والان نبدء بالتفاصيل

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلطات الروسية مستعدة للتعاون الكامل مع ألمانيا في قضية المعارض أليكسي نافالني.

وذكر بيسكوف في تصريحات : "نؤكد بشكل عام أننا مستعدون ومهتمون بالتعاون الكامل وتبادل المعلومات بشأن هذه المسألة مع ألمانيا".

كانت روسيا قد رفضت من قبل إجراء تحقيق جنائي في مزاعم بشأن تعرض نافالني للتسميم، حيث يشير المسؤولون الروس إلى إنه لم يتم العثور على دليل دامغ. وجدد بيسكوف هذا الموقف في تصريحاته لوسائل الإعلام الحكومية: "قبل نقل المريض إلى برلين، تم إجراء مجموعة واسعة من الفحوصات في بلدنا وفقا لجميع المعايير الدولية، ولكن لم يتم العثور على مواد سامة".