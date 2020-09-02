شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن استعدادها التعاون مع ألمانيا في قضية "نافالني" والان نبدء بالتفاصيل
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلطات الروسية مستعدة للتعاون الكامل مع ألمانيا في قضية المعارض أليكسي نافالني.
وذكر بيسكوف في تصريحات : "نؤكد بشكل عام أننا مستعدون ومهتمون بالتعاون الكامل وتبادل المعلومات بشأن هذه المسألة مع ألمانيا".
كانت روسيا قد رفضت من قبل إجراء تحقيق جنائي في مزاعم بشأن تعرض نافالني للتسميم، حيث يشير المسؤولون الروس إلى إنه لم يتم العثور على دليل دامغ. وجدد بيسكوف هذا الموقف في تصريحاته لوسائل الإعلام الحكومية: "قبل نقل المريض إلى برلين، تم إجراء مجموعة واسعة من الفحوصات في بلدنا وفقا لجميع المعايير الدولية، ولكن لم يتم العثور على مواد سامة".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن استعدادها التعاون مع ألمانيا في قضية "نافالني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.