شكرا لقرائتكم خبر عن " كورونا" يهاجم رئيس الوزراء الإيطالي السابق والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في بيان اليوم الأربعاء إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا وهو الآن قيد العزل المنزلي. وأضاف البيان أن برلسكوني (83 عاما) سيواصل العمل من منزله في أركوري بالقرب من ميلانو، وسيساهم في الحملات الانتخابية لمرشحي حزبه (إيطاليا..إلى الأمام) في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في سبتمبر الجاري.

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