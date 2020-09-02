الرئيس المصري يطالب نتنياهو بعدم اتخاذ إسرائيل إجراءات أحادية تقوض فرص السلام

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم اتخاذ إسرائيل إجراءات أحادية تقوض فرص السلام.

ونقل موقع "بوابة الإهرام" عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قوله إن السيسي تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من نتنياهو تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

وأكد الرئيس المصري دعم بلاده لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن لإسرائيل، مثمناً "الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة في هذا الاتجاه ".

كما أكد السيسي "أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة" .

وشدد على أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع "غزة " في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.



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