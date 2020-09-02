أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن مواقف المملكة راسخة تجاه القضية الفلسطينية ولن تتغير بقرار السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وغرد الوزير في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول".

وأكد في الوقت نفسه تقدير المملكة لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول.

يأتي هذا بعد يومين من وصول أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات مرورا بالمجال الجوي السعودي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية راسخة ولن تتغير بقرار عبور الرحلات الجوية الخاص بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.