أسترازينيكا تجري المرحلة الأخيرة لتجارب اللقاح

لندن ـ د ب أ: قالت شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا إنها بدأت المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح محتمل لفيروس كورونا في الولايات المتحدة. وقالت الشركة في بيان إن حوالي 30 ألف متطوع بالغ في الولايات المتحدة سيشاركون في المرحلة الثالثة من التجربة، حيث يتم اختبار فعالية اللقاح وسلامته على نطاق واسع. وتجري حاليا المرحلة الثالثة لتجربة حوالي 10 لقاحات مختلفة محتملة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وتعمل شركة أسترازينيكا مع مجموعة بحثية في جامعة أكسفورد. وتم تمويل التجارب في أمريكا من قبل وحدات المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

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