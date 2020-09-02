واشنطن ـ د ب أ: أعلن البيت الأبيض مساء أمس الاول أن الولايات المتحدة لن تنضم إلى جهود عالمية تهدف إلى توفير وصول عادل للقاحات مضادة لفيروس كورونا. وتتباحث أكثر من 170 دولة للانضمام إلى مبادرة لإنتاج اللقاح المعروف باسم “كوفاكس”، الذي حظي بتعهدات بقيمة 475 مليون دولار من المفوضية الأوروبية. وتم تنظيم هذا الجهد من قبل تحالف اللقاحات (جافي)، وائتلاف ابتكارات الاستعداد للأوبئة ومنظمة الصحة العالمية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة “لن تقيدها المنظمات متعددة الأطراف المتأثرة بمنظمة الصحة العالمية “. وأضاف دير: “لن يدخر هذا الرئيس أي نفقات للتأكد من أن أي لقاح جديد يحافظ على المعيار الذهبي لإدارة الغذاء والدواء الخاص بنا للسلامة والفعالية ، وأن يتم اختباره بدقة وينقذ الأرواح”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: لن نتقيد بلقاح مرتبط بمنظمة الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.