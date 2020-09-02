دان النائب عن كتلة بدر النيابية مهدي الامرلي، الاربعاء، تصريحات مستشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن قرار اخراج القوات الاجنبية.
واعرب عن "ادانته وبشدة ما صرح به هشام داوود كونه يمثل تجاوزا واضحا لصلاحياته وليست من اختصاصه".
واوضح الامرلي، ان "الطعن بشرعية قرارات مجلس النواب يعني الطعن بشرعية الحكومة الحالية التي يسمى صاحب التصريح مستشارا لها".
وكان مستشار رئيس الوزراء هشام داود، قال في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، إن قرار مجلس النواب المتعلّق بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، صدر خلال جلسة كان الحضور فيها "لا يمثل كل أطياف العراق حتى يأخذ بعده الوطني"، فيما أشار إلى أن مرجعية النجف "كان لها رأي بأن حاجة العراق للمساعدة الدولية ليست مجال خصام سياسي ومزايدات".
كانت هذه تفاصيل خبر بدر النيابية تدين تصريحات مستشار الكاظمي بشأن قرار اخراج القوات الاجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.