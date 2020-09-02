انفجار يستهدف رتلا لوجسيتا للتحالف الدولي بالعراق

قالت خلية الإعلام الحربي بالعراق، الأربعاء، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا لوجستيا تابعاً لقوات التحالف الدولي في محافظة بابل، جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه ، إن "عبوة ناسفة انفجرت بالتزامن مع عبور رتل لإحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي في مجال التجهيز اللوجستي".

وأشارت إلى أن "الانفجار لم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وغالبا ما تتعرض قواعد ومقار القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي إلى هجمات بالصواريخ والعبوات الناسفة.

وارتفعت حدة الهجمات منذ مطلع العام الجاري بعد حادثة مطار بغداد التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وفي وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بملاحقة منفذي تلك الهجمات التي وصفها بـ"الإجرامية"، فيما أكد أن تلك الاستهدافات تسعى إلى إشاعة الفوضى وإضعاف هيبة الدولة العراقية.