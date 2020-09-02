رقم قياسي.. بايدن يجمع تبرعات بـ350 مليون دولار

الخليج 365 - صالح حسنالأربعاء 2020/9/2 08:47 م بتوقيت أبوظبي
تمكن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، من جمع 350 مليون دولار على الأقل خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، ليعد هذا المبلغ رقما قياسيا بالنسبة لجمع التبرعات خلال شهر واحد، حيث لم يسبقه إليه أي مرشح أمريكي من قبل.
وتأتي التبرعات الجديدة في أعقاب اختيار بايدن، كامالا هاريس، نائبة له، وبعد مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي عقد على مدى أربعة أيام.
وكانت الحملة قد أعلنت في وقت سابق أنها جمعت 48 مليون دولار في اليومين التاليين لاختيار هاريس و 70 مليون دولار عقب المؤتمر.
ويتوقع فريق بايدن أن يتصاعد الرقم لأن الحصيلة النهائية للتبرعات خلال هذا الشهر لم تعلن بعد. لكن البعض رجح أن تصل إلى 400 مليون دولار.
وكان الرقم القياسي السابق فيما يخص جمع التبرعات خلال شهر واحد، لصالح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي جمع 193 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول 2008، قبل توليه الفترة الرئاسية الأولى، فيما جمعت هيلاري كلينتون 143 مليون دولار في أغسطس/ آب 2016، وعلى النقيض منهم فجاء دونالد ترامب الذي جمع 90 مليون دولار فقط في ذلك الشهر.
وكان صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أشارت إلى أن حملة بايدن أنفقت أكثر من مليون دولار على إعلانات التلفزيون فى 15 ولاية صوتت عشر منها لصالح ترامب عام 2016.
فيما أنفقت حملة ترامب عشرات الملايين من الدولارات في 12 ولاية، صوتت ثلاثة منها فقط لصالح كلينتون قبل أربع سنوات.
وبحسب الصحيفة فخصص بايدن فى هذا العام، أكثر من 21 مليون دولار للإعلانات فى أريزونا، بينما أنفق ترامب ما يقرب من 9 ملايين دولار بنفس الولاية.
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