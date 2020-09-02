إيران تقترب من 400 ألف مصاب بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت إيران من تسجيل 400 ألف إصابة بكورونا وفق الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة، بعدما كشفت أمس عن إصابة 1858 شخصا، ليرتفع المصابون إلى 379 ألفا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليبلغ 21 ألفا و797 حالة، بعد تسجيل 125 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن 3693 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 327 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعا في أعداد الوفيات والإصابات بإيران بعد الارتفاعات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية على إثر تخفيف التدابير التي كانت فرضتها البلاد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.