شكرا لقرائتكم خبر إيران تقترب من 400 ألف مصاب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليبلغ 21 ألفا و797 حالة، بعد تسجيل 125 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ولفتت إلى أن 3693 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 327 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعا في أعداد الوفيات والإصابات بإيران بعد الارتفاعات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية على إثر تخفيف التدابير التي كانت فرضتها البلاد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تقترب من 400 ألف مصاب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.