إيران تسيطر على معابر دير الزور وتطرد قوات الأسد

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ولفت إلى أن مجموعات الحرس سيطرت على معبر البريد بعد طرد عناصر الفرقة الرابعة، وأيضا على معبري الكورنيش والطيبة بعد طردها ميليشيات الدفاع الوطني التي كانت موجودة هناك، علما بأن الفرقة الرابعة والدفاع الوطني تابعان للنظام.
وكان القصف الإسرائيلي على سوريا قبل يومين تسبب في مقتل 11 شخصا، غالبيتهم مقاتلون موالون للنظام، بينما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن استهداف 3 مواقع للقوات الإيرانية و»حزب الله» في دمشق وجنوب سوريا. وامتنع المسؤولون في تل أبيب، كالعادة، عن التعليق على القصف بشكل رسمي، لكن الناطق الرسمي بلسان الجيش، لمح إلى مسؤوليته.
وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن القصف استهدف مواقع متفرقة عدة للجيش السوري، والتي يستخدمها أفراد الميليشيات الإيرانية، أحدها في شمال شرق مدينة درعا الجنوبية، استهدف مواقع يستخدمها «حزب الله» اللبناني، والثاني والثالث جنوب دمشق العاصمة، قرب المطار الدولي، وكذلك في منطقة الكسوة.
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