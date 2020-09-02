فيديو يرد على أنباء اغتيال قاآني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت إيران مساء أمس الأول مقطع فيديو لقائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قاآني، بعد تردد أنباء عن مقتله في غارة إسرائيلية على دمشق في سوريا.

ونشر الفيديو من قبل وكالة أنباء التلفزيون الإيراني، لقاآني وهو يزور منزل عائلة اللواء في الحرس الثوري حسين بور جعفري، الذي اغتيل مع قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير الماضي.

وفي الفيديو يدعو قاآني أن يتقبل عبادة عائلة بور جعفري وعزاءهم بعاشوراء، ويقول أيضا «إننا الآن في الأيام التي تتلو عاشوراء»، في إشارة إلى أن الفيديو حديث التسجيل.