أفغانستان تستأنف إطلاق سراح سجناء طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد القصر الرئاسي الأفغاني أمس، أن الحكومة الأفغانية استأنفت إطلاق سراح سجناء حركة طالبان المتبقين بعد أسابيع من التأخير. وكتب المتحدث الرئاسي، صديق صديقي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أطلقت الحكومة الأفغانية سراح دفعة أخرى من سجناء طالبان المتبقين وما زال العمل جار للمضي قدما في عملية تبادل السجناء». وفي الوقت نفسه التقى الرئيس الأفغاني، أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبدالله عبدالله مع فريق التفاوض، الذي سيجري قريبا محادثات مع طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

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