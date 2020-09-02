شكرا لقرائتكم خبر النواب الليبي يطالب بتحييد أموال النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار خلال لقائه مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى ضرورة وقف إطلاق النار وتحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.
وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن صالح طالب بضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي, مؤكدا أنه لن يتأتى ذلك إلا بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب .
كانت هذه تفاصيل خبر النواب الليبي يطالب بتحييد أموال النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.