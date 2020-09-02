شكرا لقرائتكم خبر النواب الليبي يطالب بتحييد أموال النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طلب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار وتحييد عوائد النفط.

وأشار خلال لقائه مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى ضرورة وقف إطلاق النار وتحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.

وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن صالح طالب بضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي, مؤكدا أنه لن يتأتى ذلك إلا بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب .