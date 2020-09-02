شكرا لقرائتكم خبر 180 فردا يسهرون على راحة أمير قطر بسواحل تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما استقر يخت أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «لوسيل» في ساحل مدينة بودروم السياحية في تركيا، قالت مصادر إن نظام الدوحة يقضي عطلته خلال العام الجاري داخل تركيا التي ارتبط معها بعلاقات وثيقة في الأونة الأخيرة، وقدم لها دعما ماليا بمليارات الدولارات لمواصلة عدوانها على عدد من الدول العربية وخاصة سوريا وليبيا.

وقالت جريدة «تى 24 « التركية إن أسطولا من الأمتعة والمرافقين والعاملين بالقصر الحاكم في قطر، وصل إلى مدينة بودروم التركية بصحبة عدد من أفراد العائلة لقضاء بعض الوقت على يخت العائلة الحاكمة في الدوحة.

وأوضحت وصول 180 فردا، من بينهم طهاة خاصون، ونوادل، ومعلمو غوص، ومربيات أطفال، وحراس وطاقم قوارب للعائلة المالكة، برفقة شاحنتين من البضائع و500 حقيبة، إلى السواحل التركية.

وأشارت الصحيفة إلى تفريغ شاحنتي بضائع من طائرة جامبو خاصة بالعائلة الحاكمة في قطر، بعد هبوطها في مطار ميلاس بودروم، بمرافقة فرق الحراسة الخاصة بالعائلة القطرية.

ويمتلك تميم بن حمد يخت لوسيل الذي يعد سادس أكبر يخت في العالم لفخامته وضخامته، حيث قضى إجازته في العام الماضي في جزيرة سكياثوس اليونانية.

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وتأتي عطلة أمير قطر في وقت تعاني فيه بلاده من تفشي فيروس كورونا.

كما أدانت تقارير المنظمات الحقوقية الدولية أوضاع العمال الأجانب في قطر وسط أزمة فيروس كورونا، واتهمت الإمارة بممارسة التمييز والعنصرية ضد العمال الأجانب، بما في ذلك تقرير الأمم المتحدة الصادر بداية هذا الأسبوع.

وبني اليخت الذي يبلغ وزنه 7922 طنا في ألمانيا في ساحة لورسين، وهو مزود بمهبط مروحيات وقباب أقمار صناعية، وزلاجات نفاثة. ويعمل بمحركين بقوة 9925 حصانا، مما يمنح «كاتارا» سرعة قصوى تبلغ 20 عقدة.

ويبلغ طوله 124 مترا، ويبحر عموما بسرعة تصل إلى 20 عقدة، ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 34 ضيفا للإقامة على متنه، ويتسع لنحو 95 فردا من أفراد الطاقم.

يخت أمير قطر