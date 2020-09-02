مصر للطيران: نقل 348 ألف راكب عبر 1725 رحلة منذ عودة الحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة شغلت 1402 رحلة دولية و253 رحلة داخلية و70 رحلة شارتر، بإجمالي 1725 رحلة نقلت 348 ألف راكب، بنسبة امتلاء من 50 إلى 60% وذلك اعتبارا من أول يوليو الماضي وحتى 31 أغسطس الماضي، أي منذ عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
من ناحية أخرى تسير الشركة، غدا الخميس، رحلاتها إلى 34 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3600 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
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