المفوضية الأوروبية: جهود الاتحاد تُركز على خفض التصعيد في شرق المتوسط

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، اليوم الأربعاء، أن جميع جهود الاتحاد الأوروبي تتركز على وقف التصعيد والحوار من أجل تجنب التوتر والصراع العسكري بين اليونان وتركيا في شرق البحر المتوسط.
لا نصل إلى حد لا يرغب أحد في رؤيته، حيث أنه ليس من مصلحة أحد رؤية المزيد من التصعيد الدراماتيكي والأحداث المؤسفة، ولهذا السبب تتركز جهودنا كلها على وقف التصعيد وتبني سياسة الحوار وهذا هو ما يحدث الآن".
وقال المتحدث الأوروبي -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء القبرصية: "إننا نفعل ما في وسعنا ونركز كل طاقتنا واهتمامنا للتوصل إلى حل من شأنه وقف المزيد من التصعيد القائم في شرق البحر المتوسط، كي
وفيما يتعلق بالتفعيل المحتمل للمادة 42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بشأن التضامن الدفاعي، قال المتحدث باسمالمفوضية الأوروبية إن "تفعيل المادة 42 هي إمكانية للدول الأعضاء ولا يتم تفعيلها من قبل المؤسسات، إن هذه المادة تنص على التضامن من قبل الدول الأعضاء في ظل ظروف محددة وواضحة، إلا أن السؤال عن بدء العمل ومتى وكيف يكون بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي يمكنها الاستفادة من هذه المادة عندما تدعو الحاجة، ولكن في هذه المرحلة فإن كل الجهود والاتصالات والنشاط يتركز على تهدئة التوتر وبدء الحوار لإيجاد حلول سلمية وهادئة كما يفترض أن تكون بين شريكين وأقصد هنا الاتحاد الأوربي وتركيا".
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