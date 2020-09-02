الأردن يُسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الأربعاء، تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 51 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 2161 إصابة.



وأوضح الوزير الأردني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحالات توزعت على 12 حالة لقادمين من خارج المملكة من الكويت والولايات المتحدة الأميركية وفلسطين وحالة لشخص في

أحد المستشفيات الخاصة قادم من الخارج، فيما توزعت الحالات المحلية على 26 حالة في العاصمة منها 19 لمخالطين و7 حالات يتم الاستقصاء عنها و17 حالة في الزرقاء و4 حالات من محافظة مادبا و2 في البلقاء وحالة مخالطة بجرش، وحالة في العقبة.

وأشار إلى تسجيل 46 حالة شفاء جديدة؛ 23

في مستشفى الأمير حمزة، و23 في مناطق العزل، لترتفع حالات الشفاء إلى 1627 حالة، وأوضح أن فرق الاستقصاء أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 آلاف و847 فحصًا للكشف عن (كورونا)، ليصل عدد الفحوصات الإجمالية منذ بدء الانتشار الوبائي إلى 850 ألفا و88 فحصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.