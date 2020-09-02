الجزائر: إصابات كورونا تتجاوز الـ45 ألفاً

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالبلاد إلى 45 ألفا و158 مصابا، و1523 حالة وفاة.
ألفا و746 حالة.
وقال فورار -في مؤتمره الصحفي اليومي- إنه تم تسجيل 325 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 31
وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 35 مريضا بالعناية المركزة.
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارسالماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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