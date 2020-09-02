رئيس الوزراء الكندي يُناقش مع نظيره الياباني علاقات التعاون الثنائية

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، ونظيره الياباني، شينزو آبي، في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية المتنامية بين الدولتين على عدة أصعدة والتطورات على الساحة الدولية.



وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن تقديره لقيادة آبي ورؤيته خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في اليابان، مقدما شكره على دوره الحاسم في تأمين الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي خلقت فرصا كبيرة لنمو

الوظائف وفتحت أسواقا جديدة للشركات الكندية ورجال الأعمال، وعززت العلاقة بين كندا واليابان.

كما أشاد رئيس الوزراء ترودو بجهود رئيس الوزراء الياباني لتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، والتي تعزز القيم المشتركة والالتزام بالتعددية والنظام الدولي القائم على القواعد، وفقا لبيان صادر من رئاسة الوزراء الكندية.

وناقش المسؤولان علاقات العمل الوثيقة بينهم في العديد

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من قمم مجموعة السبع ومجموعة العشرين، بما في ذلك قمة مجموعة السبع لعام 2016، وقمة مجموعة السبع في شارلفواكس، وقمة مجموعة العشرين لعام 2019 في أوساكا.

كما تحدثا عن المعالم الأخيرة في العلاقات الثنائية، بما في ذلك الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني إلى كندا في أبريل 2019.

وأشارا إلى التعاون المستمر بين بلادهم في الجهود متعددة الجنسيات للمساعدة في مراقبة عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، والتي تساهم فيها كندا.

وأشاد ترودو بمساهمات شينزو آبي على مستوى العالم والتي ستترك أثرا بارزا على الساحة الدولية.