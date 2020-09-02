هاتفياً.. عاهل الأردن يطمئن على صحة رئيس وزراء اليابان

اطمأن الملك عبدالله الثاني عاهل الاردن، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، على صحة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى، الذي أعلن عن استقالته بسبب ظروفه الصحية، متمنياً لهدوام الصحة والعافية.
وأشاد جلالته، خلال الاتصال، بدور رئيس الوزراء شينزو آبي في تعزيز العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها إلىالمستوى الاستراتيجي، منوهاً بحكمته في قيادة بلاده والدور المحوري الذي لعبته على الصعيد الدولي وفي منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الملك حرص الأردن على مواصلة توسيع آفاق التعاون وتوطيد العلاقات مع اليابان، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
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