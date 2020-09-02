بريطانيا تُسجل 1508 إصابات جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، 1508 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاعاً من 1295 إصابة في اليوم السابق.

وجاء في بيان الإحصاء اليومي أن عشرة أشخاص

توفوا في غضون 28 يوماً من ثبوت إصابتهم بالمرض، ليصل إجمالي الوفيات إلى 41514.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.