بالفيديو – ماكرون يوبخ أحد الصحفيين الفرنسيين: سنتوكل بالمعالجة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوبخ الصحافي الفرنسي في مجلة Le Figaro جورج مالبرونو، بعد مقاله عن لبنان.

وتناول المقال أمورا عدة منها نية ماكرون فرض عقوبات على عائلة رئيس الجمهورية ميشال عون، ومواضيع أخرى لها علاقة برئيس الحكومة السابق سعد الحريري، حيث أن ماكرون خاطب الحريري في اللقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية في قصر الصنوبر، على مسمع الجميع قائلاً له:

‎‏”لقد قرأت ما كتبه الصحافي جورج مالبرونو في جريدة لو فيغارو، وأريدك أن تعرف أن هذا كلام كاذب ومشبوه وخطير، وأن هدفه ليس فقط الإضرار بك بصفتك صديقي، بل ايضًا الاضرار بي شخصيًا، ونحن سنتوكل بالمعالجة”.

يذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون زار لبنان لمدة يومين في زيارة ثانية خلال أقل من شهر إثر انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب.

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واعتبر عدد كبير من المحللين السياسيين أن زيارة ماكرون سياسية بامتياز على عكس زيارته السابقة التي اعتبرها البعض وجدانية.

وتأتي هذه الزيارات المكثفة إثر انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب وأدى إلى سقوط أكثر من 170 ضحية وأكثر من 6000 جريح وأكثر من 300 ألف مشرد على الطرقات بعدما فقد منزله ومصدر رزقه.

وبعد الانفجار، تضافرت الجهود الخارجية لمساعدة اللبنانيين، وأكد جميع المسؤولين الخارجيين بأنهم سيقفون إلى جانب الشعب اللبناني لأنهم يعلمون بألا ثقة بالمسؤولين السياسيين.