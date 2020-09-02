كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كاتب متخصص في الشأن الليبي يكشف مفاجأة عن السلطة في شمال غرب ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، إن موقف مجلس الأمن حول ليبيا سيظل يشهد انقساما بين جبهتي الولايات المتحدة وروسيا، متوقعا عدم الوصول إلى قرار حاسم.

وتابع حتيتة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن السلطة في شمال غرب ليبيا لم تعد في يد السراج بل أصبحت تابعة لشخصيات عسكرية تركية بدليل انتقال وزير الدفاع إلى تركيا فور توليه السلطة، مشيرا إلى أن السراج يحاول تقوية مركزه.

وأضاف أنه ليس بالضرورة أن تكون الميليشيات التي تعارض تركيا معتدلة، فهناك بعض الميليشيات في غرب ليبيا على سبيل المثال تعارض جماعة الإخوان الإرهابية لأنها أكثر تطرفا منها.

وفي سياق أخر عقدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بالقاهرة ندوة ثقافية احتفالا بالذكري الـ(51) لثورة الفاتح من سبتمبر بعنوان "ليبيا إلى أين ؟"،وذلك بحضور كوكبة من رجال الفكر والثقافة في ليبيا ومصر،إذ أدار الندوة الثقافية والاحتفالية الدكتور مصطفى الزائدي أمين اللجنة التنفيذية في الحركة،وتحدث خلال الفعالية المفكر الليبي الكبير والفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم أبو خزام،والدكتور عثمان يونس مدير المركز الليبي للدراسات والمهندس مصطفى بلعيد الدرسي وزير الشباب والرياضة الليبي السابق،بالإضافة إلى مدخلات شملت عددا من رموز الحركة منهم الدكتور على الأحول رئيس مؤتمر القبائل الليبية السابق،والدكتور عبد الكبير الفاخري وزير التعليم العالي السابق،وأعضاء الحركة الدكتور سعد مناع،وعثمان بركه،حسين السويعدي، والباحث محمد الأسمر مدير مركز الأمة للدراسات السياسية في ليبيا، من الباحثين والصحفيين المصريين، محمد فتحي الشريف رئيس مركز دراسات مصر ليبيا، والباحث في الحركات الإسلامية الكاتب الصحفي منير أديب والكاتب الصحفي حسام أبو العلا مدير مركز مصر ليبيا للدراسات،وبحضور،الكاتب الصحفي سيد أبو اليزيذ،واللواء معز الدين السبكي.

وقال الإعلامي ناصر سعيد المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية،أن ثورة الفاتح من سبتمبر قادة مسيرة الدولة الليبية إلى التقدم والازدهار في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووحدت الدولة الليبية التي كانت لها تأثير في المحيط الإقليمي والعربي والأفريقي.

وأضاف "سعيد " في تصريحات صحافية على هامش الندوة،أن الاحتفال بالذكري الـ(51) لثورة الفاتح من سبتمبر في ظل الظروف الراهنة تجعلنا نستلهم روح تلك الثورة المجيدة،لنعيد ليبيا إلى أهلها ووضعها ومكانتها التي تستحقها.