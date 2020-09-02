كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات.. "مبادلة للرعاية الصحية" تطلق مجموعة حلول للصحة المهنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مبادلة للرعاية الصحية عن إطلاق حزمة متكاملة ومبتكرة من خدمات الصحة المهنية والاختبارات لمساعدة الشركات على ضمان عودة موظفيها إلى أعمالهم بأكثر الطرق أماناً وسلاسة، وذلك تزامناً مع تخفيف القيود المتعلقة بالصحة العامة.

وركز كل من المختبر المرجعي الوطني ومركز العاصمة للفحص الصحي ومستشفى هيلث بوينت وأمانة للرعاية الصحية على تسخير مواردها وخبراتها الكبيرة في مجال علم الأمراض وبرامج الصحة المهنية وأخذ عينات الفحص داخل الشركات، وذلك من أجل صياغة مفاهيم وأساسيات البرنامج الجديد.

وقال حسن جاسم النويس، نائب أول رئيس مبادلة للرعاية الصحية: «قدّم المختبر المرجعي الوطني ومركز العاصمة للفحص الصحي ومستشفى هيلث بوينت وأمانة للرعاية الصحية منذ بداية تفشي الوباء مبادرات استباقية ومساهمات فعالة كان لها بالغ الأثر في مساندة الحكومة ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تلبية احتياجات ومتطلبات الرعاية الصحية بشكل فوري لجميع أفراد المجتمع. ولم تتوقف المساهمات عند هذا الحد، حيث واصلت هذه المرافق وضع الخطط والأنظمة الكفيلة بضمان استمرارية الدعم وتطوير حلول طويلة الأجل، والتي بدأنا بتفعيلها الآن».

وأوضح النويس أن هذا التعاون يجسّد أهمية النهج التكاملي الذي تبنته وتميزت به مرافق مبادلة للرعاية الصحية منذ سنوات والذي يرتكز على تسخير نقاط القوة التي يتمتع بها كل مرفق لتطوير مجموعة من الحلول والخدمات الأكثر شمولاً التي يمكنها إحداث فرق حقيقي في مجتمعنا واقتصادنا. لافتاً إلى أنه يمكن تصميم حزمة حلول الصحة المهنية بما يتناسب مع متطلبات الشركات والمؤسسات لتزويدها بحلول متقدمة وشاملة تجمع ما بين الاختبارات والتحاليل وبرامج الدعم والتدريب اللازمة بما يضمن عودة الموظفين إلى العمل بشكل آمن وأكثر فعالية وكفاءة، ومواصلة الرصد والمراقبة للحد من فرص تعرضهم للإصابة بالأمراض.

دعم

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وتم تصميم حزمة حلول الصحة المهنية الجديدة لدعم الشركات في القطاعين الخاص والحكومي في برامجها الخاصة بالعودة إلى العمل، وذلك من خلال توفير أفضل حلول واختبارات الصحة المهنية المستندة إلى الأدلة والتي أثبتت فعاليتها في ضمان بيئة عمل آمنة وسليمة. وقد تم بالفعل اعتماد مجموعة من حلول الحزمة وتطبيقها في عدد من الشركات، بما في ذلك الشركات والكيانات التابعة لشركة مبادلة عالمياً ومحلياً.

من جانبها، أكدت الدكتورة مريم المعزمي، المشرفة العامة للصحة المهنية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي كانت من أولى الشركات المبادرة لاستخدام حزمة حلول الصحة المهنية الجديدة، أن هذه الحلول والإجراءات أثبتت أهميتها بالنسبة لهم نظراً لطبيعة عمل الشركة.

وقالت: «لقد عملت مبادلة للرعاية الصحية، من خلال المختبر المرجعي الوطني و«أمانة للرعاية الصحية» التابعين لها، على دعم جهود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ شهر أبريل، مما مكننا من إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» على نطاق واسع لجميع الموظفين والمقاولين المتواجدين في مواقعنا داخل الإمارات».

وفي إطار حزمة الصحة المهنية، سيقوم مركز العاصمة للفحص الصحي بتصميم برنامج متخصص للتخفيف من المخاطر التي قد يواجهها الموظفون، مستخدماً خبرته الواسعة في مجال فحوصات الصحة المهنية وبرامج التدريب.

ومن جانب آخر، يمتلك المختبر المرجعي الوطني مختبرات مخصصة لفحوصات (كوفيد19) من خلال تجهيزات ومعدات متطورة مدعومة بفريق متكامل من علماء الأمراض، مما يسمح بمعالجة النتائج بدقة في غضون فترة زمنية سريعة.