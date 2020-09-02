كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشار ترامب الجديد يشكك في أهمية الأقنعة للوقاية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جادل دكتور "سكوت دبليو أطلس" مستشار الرئيس الأمريكي الجديد، بأن علم ارتداء الأقنعة غير مؤكد، وأن الأطفال لا يستطيعون نقل فيروس كورونا وأن دور الحكومة ليس القضاء على الفيروس ولكن حماية مواطنيها الأكثر ضعفًا.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، احتضن ترامب الدكتور أطلس حتى في الوقت الذي خرب فيه توازن القوى داخل فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا بالبيت الأبيض بأفكار يجدها كبار الأطباء والعلماء في الحكومة مضللة - بل وخطيرة - وفقًا لأشخاص مطلعين على مداولات فرقة العمل.

وقالت الصحيفة إن الدكتور أطلس ليس عالمًا في علم الأوبئة ولا خبيرًا في الأمراض المعدية، لكن ظهوره المتكرر على قناة فوكس نيوز وتأمينه الأيديولوجي لفت انتباه الرئيس.

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الشهر الماضي وكان الدكتور أطلس جالسًا على بعد أقدام: "لديه العديد من الأفكار العظيمة". "وهو يعتقد أن ما فعلناه جيد حقًا، والآن سننتقل به إلى مستوى جديد".

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ستة ملايين إصابة، وفقا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز، بينما تجاوز عدد الحالات العالمية 25 مليونا.

وتأتي هذه الحصيلة الضخمة بعد حوالي ثلاثة أسابيع من وصول عدد الإصابات إلى 5 ملايين في الولايات المتحدة، التي تتصدر العالم بفارق كبير في الإصابات المؤكدة.

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كما سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات بالفيروس، حيث سجلت أكثر من 183300 وهو أحد أسوأ أرقام الوفيات مقارنة بعدد السكان.

ويتوقع الخبراء أن يرتفع الرقم، حيث يتوقع نموذج واحد من معهد الأبحاث "اي اتش ام أي" ما لا يقل عن 317300 حالة وفاة بحلول الأول من ديسمبر.

وأظهر الوباء علامات على التراجع في ولايات من بينها كاليفورنيا وفلوريدا، اللتين كانتا من بين الدوافع الرئيسية للزيادة المستمرة منذ أسابيع في الإصابات التي بدأت في منتصف يونيو.

وسجلت ولاية كاليفورنيا، التي لديها أكبر عدد من الحالات المؤكدة في البلاد بأكثر من 704000 حالة، اليوم الاثنين 4176 حالة إصابة جديدة، بانخفاض عن حوالي 12000 إصابة جديدة كانت تسجل يوميا في ذروة زيادة الصيف.

وبعد الولايات المتحدة، تحتل البرازيل المرتبة الثانية في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بحوالي 9ر3 مليون حالة، تليها الهند بأكثر من 6ر3 مليون حالة.

كما سجلت البرازيل ثاني أكبر عدد من الوفيات، حيث تجاوز عدد الوفيات 120800، وتجاوزت الهند المكسيك من حيث معدل الوفيات لتحتل المركز الثالث بأكثر من 64400 وفاة.

