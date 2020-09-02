جماهير الجيش الملكي تحتفل بالذكرى الـ 62 لتأسيس الفريق – فيديو

بلال نوالي

في عز مرحلة الإخفاق التي وصفها البعض بسنوات العجاف للفريق العسكري، أظهر محبو الناي ولاء يؤكد مقدار العشق والارتباط، من خلال احتفالات داخل وخارج أرض الوطن بمناسبة الذكرى الـ 62 لتأسيس الفريق.

احتفالات أجريت بأحد ملاعب القرب بالعاصمة الرباط معقل جماهير الجيش الملكي، على غرار مدن ومناطق أخرى، حيث عرفت حضورا جماهيريا كثيفا، اختتمت من خلاله أيام الإحتفال بذكرى التأسيس والتي كانت قد بدأت الأسبوع الماضي.