عائلة رباطية تغادر منزلها ليلا قبل انهياره وتؤكد: الأشغال العمومية سبب الحادث -فيديو

فيديو عبد الله آيت الشريف

عرفت المدينة القديمة في الرباط، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، انهيارا جديدا لأحد المباني، التي كانت مهددة بالسقوط، فيما لم يتم الإبلاغ عن وجود أية ضحية جراء الحادث.

وقال إبن مالك المنزل، في حديث لموقع “اليوم 24″، إن والدته، وأخيه، كانا داخل المنزل نصف ساعة قبل انهياره التام، حوالي الساعة الثالثة فجرا، وذلك في زنقة الطاجين، في حي الكزا في الرباط.

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وأضاف المتحدث نفسه أن أفراد عائلته غادروا المنزل على إثر اهتزازات شعروا بها في البناية، حوالي الساعة الثانية والنصف فجرا، قبل أن يتهدم المنزل بشكل تام.

وأرجع المتحدث ذاته سبب انهيار منزل عائلته إلى الأشغال العمومية، التي شهدتها أزقة الحي، في إطار برناج ترميم المدينة القديمة للرباط، مؤكدا أن إحدى الجرافات، التي استعملتها الشركة المسؤولة، كانت سببا في إحداث شقوق في البناية المنهارة، وراسل سكانها السلطات المحلية بخصوص هذا الموضوع، من أجل ترميم المنزل، لكن من دون جدوى.