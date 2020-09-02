الفكرة انبثقت من مراكش.. رمضان وميتر جيمس ينجزان كليب عملهما المشترك – صورة

أنجز الفنان المصري، محمد رمضان، والفنان الفرنسي الكونغولي، ميتر جيمس، فيديو كليب عملهما المسترك، أخيرا، في دبي الإماراتية.

وشارك رمضان على حسابه صورة، ظهر فيها لوحده، موضخا أنها من كليب جديد يصدر قريبا، مع الإشارة إلى حساب ميتر جيمس في التعليق، وهو الأمر، الذي يؤكد علاقة الموضوع بعملهما، الذي يحمل عنوان “يا حبيبي”.

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العمل الفني، المشترك بين النجمين، هو ثمرة للقائهما في حفل نجوم ساحة الفنا في مراكش، نهاية السنة الماضية، علما أنهما سجلا الأغنية في وقت سابق من السنة الحالية.

ويحضر رمضان لديو آخر مع مغني الراب المغربي لحر، الذي تبلور هو الآخر في حفل “نجوم ساحة لفنا”، الذي يقيمه جيمس كل سنة في مدينة مراكش، برعاية ملكية.