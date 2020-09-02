شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الرئيس المالي «بوبكر» إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء، أن الرئيس المالي المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا، دخل المستشفى بعد أسابيع من احتجازه خلال انقلاب عسكري.
وقال مسؤول بالمستشفى لـ (د.ب.أ) ، إن الرجل 75/ عاما/ دخل إلى عيادة باستور الخاصة في باماكو مساء أمس الثلاثاء.
وقال أحد الموظفين إن إبراهيم بوبكر كيتا ظهرت عليه "أعراض تشبه السكتة الدماغية".
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